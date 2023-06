Protesttag am Mittwoch Welche Apotheken in NRW Notdienst haben

Das hat es noch nie gegeben: Am Mittwoch schließen bundesweit Apotheken. Sie kämpfen für mehr Geld und weniger Bürokratie und wollen Druck auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ausüben. „Mehr als 90 Prozent der Apotheken werden sich am Protesttag beteiligen. Wir erwarten 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Kundgebung in Düsseldorf“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein.