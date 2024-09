Am 1. Oktober Apotheken in NRW rufen zur „Langen Nacht des Impfens“ auf

Um gut geschützt in die kalte Jahreszeit zu starten, rufen Apotheken in Nordrhein-Westfalen zur „Langen Nacht des Impfens“ auf. Am kommenden Dienstag (1. Oktober) können sich Bürgerinnen und Bürger bis in den späten Abend hinein in teilnehmenden Apotheken gegen Grippe und Corona impfen lassen, wie die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe mitteilten. Das Angebot in Apotheken soll eine Ergänzung zum Impfen in Arztpraxen sein, hieß es.