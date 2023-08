Start der Apfelernte in NRW In diesen Hofläden gibt es Äpfel zum Selbstpflücken

Der Spätsommer und Herbst sind Erntezeit für viele heimische Obst- und Gemüsesorten, allen voran der Deutschen liebstes Obst, der Apfel. „Die Apfelernte ist vor rund einer Woche mit der Frühsorte Delbaretival gestartet“, sagt Jan-Malte Wichern von der Landwirtschaftskammer NRW. „Die Ernte der ersten richtigen Hauptsorte Elstar wird in diesem Jahr in der ersten Septemberwoche erwartet und beginnt damit ungefähr eine Woche später als 2022.“ Das vergangene Jahr sei ein außerordentlich gutes Jahr gewesen, wegen der guten Wasserversorgung sei man auch für 2023 optimistisch, eine gute Ernte einfahren zu können. Mit Elstar wird eine der wichtigsten Sorten in NRW direkt zu Beginn der Saison geerntet. „Aber auch Boskop, Jonagold, Wellant, Braeburn und Pinova spielen eine wichtige Rolle“, so Wichern. Denn nach den frühen Sorten folgen noch weitere, die Erntezeit ist lang. „Die späte Apfelsorte Braeburn wird in der Regel bis Ende Oktober geerntet und bildet den Abschluss der Apfelernte“, so der Sprecher. „Je nach Witterung kann die Ernte aber auch bis in den November andauern.“ Doch wo gibt es sie nun, die guten Äpfel aus der Region? Wir haben sieben Höfe und Plantagen ausgesucht, bei denen Kunden zum Teil sogar selbst Hand anlegen können.