Alle Infos Apache 207 kündigt für 2024 Arena-Tour an

So wurden die Laserstrahlen unter anderem in Hamburg und Leipzig gesehen. Auftritte soll es auch in Berlin, Frankfurt am Main und München geben. Auch Termine in Österreich und der Schweiz seien dabei. Zudem legt er Stopps in NRW ein. So soll Apache in Köln auftreten. Einige User auf Instagram berichten zudem davon, die Laserstrahlen auch in Dortmund gesehen zu haben.