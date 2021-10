Anwohnerparkgebühren sollen steigen : Die Achsen des Bösen

Ein Schild weist in der Innenstadt auf ein Parkgebiet für Bewohner hin. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Düsseldorf Die Anwohnerparkgebühren in NRW sollen steigen. Auch Tübingen hebt die Preise an und hat es dabei vor allem auf SUVs abgesehen. Die Erhöhung der Parkgebühren nach Autogröße zu staffeln mag naheliegend klingen. Aber auf das richtige Maß kommt es an.