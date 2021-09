Landrat kritisert Bantragung der Wiederaufbauhilfe : „Das Formular ist zu bürokratisch“

Die Flut richtete in Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) massive Schäden an. Foto: dpa/Federico Gambarini

Kreis Euskirchen Zu umständlich und fehlerhaft: Markus Ramers (SPD), Landrat des von der Flut stark betroffenen Kreises Euskirchen, kritisiert die Beantragung der Wiederaufbauhilfe. Besonders ältere Menschen kämen damit nicht zurecht. Das Heimatministerium weist die Kritik zurück.

Von Christian Schwerdtfeger

Euskirchen Kurz nach dem Start der Beantragung der Wiederaufbauhilfe gibt es bereit Kritik. „Vor allem ältere Menschen tun sich schwer. Bei der Anmeldung braucht man zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, die viele aber nicht haben, und zum Teil sind sie auch gar nicht in der Lage, eine Adresse einzurichten“, sagte der Landrat von Euskirchen, Markus Ramers (SPD), unserer Redaktion. „Auch die Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind nicht in einfacher Sprache formuliert. Wir merken, dass es ohne die Hilfestellungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort nicht funktionieren wird“, so Ramers.

Info Alles zur Beantragung der Wiederaufbauhilfe Verfahren Imformationen zum Verfahren für Betroffene der Hochwasserkatastrophe zur Beantragung eines Antrags auf Förderung gibt es auf der Seite des Ministeriums unter https://www.mhkbg.nrw/gemeinsam-anpacken-wiederaufbauen Hotline Sollten Betroffene Fagen haben, gibt es das Servicetelefon "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen": Telefon 0211 / 4684-4994 beantwortet. Es ist montags bis freitags in der Zeit von 8Uhr bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 Uhr bis 16Uhr erreichbar.

Die technischen Probleme müssten dringend gelöst werden. Es sei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln, dass sie sich mit Fehlermeldungen des Systems herumschlagen müssten, wenn es um dringende finanzielle Hilfen zur Sicherung ihrer Existenz ginge. „Ansonsten ist Frust programmiert“, betonte der Landrat.

Seit Freitag können vom Jahrhundert-Hochwasser betroffene Privatleute, Unternehmen und Kommunen in Nordrhein-Westfalen Anträge zum Wiederaufbau stellen. Für NRW sind 12,3 Milliarden der insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro im Wiederaufbau-Paket von Bund und Ländern vorgesehen. Auf der Homepage des Ministeriums sind Informationen und Links zu den einzelnen Online-Anträgen zu finden - von der Hausratpauschale für Privatpersonen über Unternehmenshilfen bis hin zu Kostenerstattungen für die Kommunen für die Beseitigung hochwasserbedingter Schäden. Versicherungsleistungen, Spenden und Soforthilfen für denselben Zweck werden von Wiederaufbauleistungen aus Steuerzahlergeldern abgezogen. Anträge können bis Sommer 2023 gestellt werden.

Die Menschen in den betroffenen Regionen hatten auf den Start gewartet. „Wir hatten allein in der ersten Stunde am Freitag mehr als 600 Betroffene in unserer Hotline. Die Leute hatten sehr viele Fragen, sie sind sehr unsicher“, sagte Ramers. „Das Online-Formular ist zu bürokratisch und die Menschen brauchen daher Hilfestellungen. Wir haben neben der Hotline in allen betroffenen Städten und Gemeinden Anlaufstellen und mobile Beratungen vor Ort eingerichtet“, so der Landrat von Euskirchen.

Bei aller Dankbarkeit über die Aufbauhilfen gebe es natürlich auch Unmut über einzelne Details der Förderrichtlinie. „Wir haben zum Beispiel viele Menschen, die ihr Auto verloren haben. Autos sind aber nicht in der Hilfe enthalten. Aber gerade bei uns in der ländlichen Region brauchen die Menschen Autos, sie sind darauf angewiesen – auch weil die Bahnlinien zum Teil von der Flut zerstört worden sind“, kritisierte Ramers.

Der Kreis Euskirchen hat gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Personal für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei privaten Aufbauhilfen organisiert. Dem Kreis sei es wichtig, dass die Menschen nicht allein gelassen werden mit dem Online-Verfahren. „Wir haben derzeit etwa 60 Mitarbeitende im Einsatz. Aber auch die können nicht jede Frage beantworten, und vor allem können sie nichts ausrichten gegen die technischen Hürden des Online-Antrags“, so Ramers. Er fordert daher dringend eine bessere Unterstützung für seine Leute vor Ort durch das Land. „Wir haben dem Kommunalministerium vorgeschlagen, ein Back-Office mit separater Hotline und klaren Ansprechpartnern einzurichten“, sagte der Landrat.

Stefan Kämmerling, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW, sagte unserer Redaktion dazu: „Die Landesregierung hat den betroffenen Menschen schnelle Hilfen versprochen, aber bisher offenbar nur Chaos verursacht. Sie muss jetzt schnell nachbessern und vor allem für die nötige personelle Unterstützung vor Ort sorgen. Der Winter steht bald vor der Tür, da muss der Wiederaufbau höchste Priorität haben.“

Das NRW-Heimatministerium wies die Kritik zurück. Das Online-Antragsverfahren sichere für die Geschädigten einen einfachen Zugang zu einem Antrag auf Wiederaufbauhilfe. „Da zahlreiche Geschädigte lebensälter sind und möglicherweise im Umgang mit Anträgen nicht erfahren sind, richten die Kreise und kreisfreien Städte zusätzlich Beratungsstellen ein“, hieß es aus dem Ministerium. Zu den Autos, die nicht enzhalten sind in den Hilfen, hieß es: „Autos sind in der Regel bereits über die Teilkasko-Versicherung abgedeckt. Des Weiteren sieht die Bundesvorgabe eine Erstattung privater Kfz aus dem Wiederaufbau nicht vor.“

Bei Problemen, so rät das Ministerium, sollten Betroffene die Servicehotline der Landesregierung NRW anrufen. „Anfragen, die von dort nicht direkt beantwortet werden können, werden an das Heimat-Ministerium weitergeleitet“, hieß es. Am Freitag wurden laut Ministerium 2200 Nutzer registriert, 220 Anträge seien eingegangen. Des Weiteren seien noch 30 Anträge auf Erstattung von Entsorgungskosten von Kommunen eingegangen.

Der westlich von Bonn in der Eifel gelegene Kreis Euskirchen wurde mit seinen vielen kleinen Flüssen vom Hochwasser an manchen Orten verwüstet. Mehrere Menschen starben. Wassereinbrüche und Erdverschiebungen führten dazu, dass die Kreisleitstelle ab dem 15. Juli, Donnerstagmorgen, nicht mehr erreichbar war. Später zeigte sich: Besonders in Bad Münstereifel hatte das Unwetter immense Schäden hinterlassen, so fiel zeitweise die Trinkwasserversorgung aus. Einsatzkräfte stießen dort und auch im Ort Schleiden auf einsturzgefährdete oder bereits zerstörte Häuser.

