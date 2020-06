Umstrittenes Gesetz : NRW-Polizei soll nicht mehr in Berlin helfen

Düsseldorf/Berlin Am Donnerstag befasst sich der Innenausschuss des Landtags mit den Folgen für NRW-Polizisten, die nach Berlin entsandt werden. Dort gibt es ein umstrittenes Antidiskriminierungsgesetz. Jeder Polizist laufe Gefahr, im Einsatz angezeigt zu werden, kritisiert die Gewerkschaft.

Wegen des umstrittenen Berliner Antidiskriminierungsgesetzes sollen Polizisten aus Nordrhein-Westfalen nicht mehr zu Einsätzen in die Bundeshauptstadt geschickt werden, fordern die beiden großen Polizeigewerkschaften in NRW. „Die gesamte Polizei wird unter Generalverdacht gestellt“, kritisierte Erich Rettinghaus, NRW-Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Jeder Polizist läuft in Berlin Gefahr, im Einsatz angezeigt zu werden. Auch wenn er sich ganz korrekt verhalten hat, muss er den erhobenen Vorwurf widerlegen. Das kann nicht sein“, so Rettinghaus.