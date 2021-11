Kritik an Arbeitsbedingungen : Ansturm auf Hebammen-Studiengang in NRW

Dortmund Das Interesse am noch recht neuen Hebammen-Studiengang in NRW ist nach Angaben des Landesverbandes groß. Der freut sich darüber, sieht aber noch einige politische Versäumnisse.

Vor rund zwei Jahren war eine bundesweite Umstellung beschlossen worden: Hebammen sollen nicht mehr auf Hebammenschulen, sondern in einem Bachelorstudium mit hohem Praxisanteil an Hochschulen ausgebildet werden. Zum Entwurf des Landesgesetzes, das die Umsetzung in NRW regeln soll, habe es erst vor wenigen Tagen eine Anhörung im Düsseldorfer Landtag gegeben. „Es hat sich gezeigt, dass noch einige Nachbesserungen nötig sind“, berichtete Blomeier. Das Gesetz soll Anfang 2022 in Kraft treten. „Vieles hätte man schon längst vorher regeln können und müssen.“

Nachdem zunächst die Hochschule für Gesundheit in Bochum und zwei private Hochschulen in Düsseldorf und Bielefeld den Studiengang angeboten hatten, sind nun einige weitere damit an den Start gegangen - so die Hochschule Niederrhein in Krefeld. Hier konnte man Blomeier zufolge aber von 45 Plätzen, die das Land zugesichert habe, nur 25 vergeben, weil Praxispartner angesichts der bestehenden Unklarheiten fehlten. „Wenn die Lage an anderen Standorten ähnlich ist, kann man sich vorstellen, wie es um die Versorgung mit Hebammen in den nächsten Jahren bestellt sein wird.“