Impfen in NRW : Ansturm auf Astrazeneca für Gruppe „60 plus“ - viele schon gepikst

Ein Mann wird im Impfzentrum im Kreis Borken mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca geimpft. Foto: dpa/Christopher Neundorf

Düsseldorf Am Karsamstag glühten die frei geschalteten Leitungen für Terminbuchungen für eine Astrazeneca-Impfung für die Gruppe „60 plus“. Einige wurden noch am selben Tag geimpft. Am Ostersonntag geht das Spiel weiter: 140.000 Termine sind in NRW noch verfügbar.

Der Ansturm auf die Impf-Termine für die Altersgruppe 60 plus hat schon am frühen Samstagmorgen zu überlasteten Leitungen am Telefon und im Internet geführt. Während viele sich vergeblich die Finger wund wählten, kamen die ersten erfolgreichen Termin-Jäger hingegen bereits am selben Tag an ihre Impfung.

Nach Angaben des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums wurden bis 17.00 Uhr 213.180 Termine für Erstimpfungen mit dem Präparat von Astrazeneca vergeben - 100.063 im Landesteil Nordrhein und 113.117 im Landesteil Westfalen-Lippe. Von über 80.000 Buchungen in den ersten vier Stunden hätten 150 bereits direkt zu Impfungen geführt, berichtete die KV Westfalen-Lippe. Die Impfung in allen Impfzentren laufe das ganze Osterwochenende auf Hochtouren. Es sind weiterhin Termine verfügbar, rund 140.000 Termine in NRW sind noch nicht vergeben (Stand 17 Uhr, Ostersamstag).

Die KV Nordrhein meldete am Mittag 33.000 Impftermin-Buchungen innerhalb der ersten zweieinhalb Stunden. „Dies war leider ein nicht völlig problemfreier Start mit Ansage“, bilanzierte der Vorstandsvorsitzende Frank Bergmann in einer Mitteilung. „Das kann kein noch so gut durchdachtes System leisten.“ Die Hotlines der beiden KV verzeichneten bis 17.00 Uhr rund 1,2 Millionen Anrufe. Laut Ministerium zwangen rund 99 Millionen Zugriffe auf das Terminbuchungsportal allein im Rheinland und etwa 90 Millionen in Westfalen-Lippe die Systeme vorübergehend in die Knie.

Die Gruppe ab 60 Jahren kommt außerhalb der üblichen Reihenfolge zum Zuge, nachdem die Ständige Impfkommission empfohlen hatte, das Vakzin von Astrazeneca für Jüngere nicht mehr einzusetzen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Damit wurden allein in NRW kurzfristig 450.000 Impfdosen frei.

Laut Gesundheitsministerium kommen in NRW potenziell rund 3,8 Millionen Menschen zwischen 60 und 79 Jahren infrage, die versuchen können, sich für diese Astrazeneca-Charge anzumelden. Demnach wurden für die Sonderaktion insgesamt 364.750 Termine in die Buchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen eingestellt. Die übrigen 85.250 Termine sollen über kommunale Strukturen oder Hausärzte an über 60-Jährige vergeben werden.

„Der Ansturm auf die Impftermine ist ein gutes Zeichen und ein wichtige Signal“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) laut einer am Abend veröffentlichten Mitteilung seines Ressorts. „Das zeigt uns, dass die Menschen dem Astrazeneca-Impfstoff weiterhin vertrauen.“ In den kommenden Tagen würden damit mindestens 450.000 Menschen mehr eine Erstimpfung erhalten und wären so „sehr gut gegen das Coronavirus geschützt“. Im April würden fast zwei Millionen Impfdosen für die Impfzentren des Landes erwartet. Dazu kämen diejenigen, die vom Bund direkt an die Hausärzte gingen. Damit werde die Impfkampagne noch einmal ordentlich Fahrt aufnehmen.

Schon kurz nach Öffnung der Leitungen hatte das Ministerium per Twitter gemeldet, die Buchungssysteme seien überlastet: „Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis“. Die Termine in den Impfzentren der Stadt Bielefeld sowie in den Kreisen Soest, Steinfurt und Warendorf waren schon am Nachmittag komplett ausgebucht.

Kostenpflichtiger Inhalt Obwohl viele Bürger über erfolglose Buchungsversuche klagten, bezeichneten beide Vereinigungen ihre Systeme als grundsätzlich stabil. Die KV Westfalen-Lippe räumte aber „leichte Verzögerungen beim Versand der Registrierungs- und Bestätigungsmails“ ein und bat um Geduld: „Eine erneute Registrierung sollte zunächst nicht vorgenommen werden.“ Das Gesundheitsministerium und die Vereinigungen appellierten mehrfach an Interessierte, nicht locker zu lassen bis alle Termine vergeben seien. Die Buchungen für den Jahrgang 1941 sollen am Dienstag, unabhängig von dieser Sonderaktion, wie geplant, um 8.00 Uhr starten.

Hinweis für Impfberechtigte: Termine können online gebucht werden über www.corona-kvwl.de (Westfalen-Lippe) oder www.coronaimpfung.nrw/patienten (Nordrhein) sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 116 117 beziehungsweise über 0800 116 117 02 für Westfalen-Lippe und 0800 116 117 01 für das Rheinland. Die Terminvergabe für die 79-Jährigen bleibt von dieser einmaligen Sonder-Terminvergabe unberührt und startet wie geplant am Dienstag, 6. April, um 8 Uhr.

(siev/dpa)