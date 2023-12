Geplanter Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt Der Islamist aus der neunten Klasse

An der Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid herrscht Fassungslosigkeit. Ein Schüler der Schule soll einen verheerenden Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben. „Natürlich sind wir geschockt. Das ist ja nicht alltäglich und berührt uns“, sagte Schulleiterin Angelika Büscher unserer Redaktion. „Wir wünschen uns natürlich nicht, dass wir hier Schüler haben, die in Verbindungen mit irgendwelchen Terroranschlägen genannt werden.“