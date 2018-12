Nach Anschlag von Straßburg : Polizei erhöht Sicherheit auf NRW-Weihnachtsmärkten nicht

Polizisten laufen über einen Weihnachtsmarkt (Archivbild). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Düsseldorf Nach dem Straßburger Terroranschlag werden die Sicherheitsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen nach einer erster Einschätzung des Innenministeriums zunächst nicht weiter erhöht. Es gebe keine konkreten Hinweise auf einen Anschlag.

„Wir haben unsere Polizeibehörden schon vor Beginn der Weihnachtsmärkte angewiesen, deutlich mehr sichtbare Präsenz zu zeigen“, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch Düsseldorf. Dies sei auch umgesetzt worden.

Es gebe keine konkreten Hinweise auf Anschlagspläne in NRW, gleichwohl eine abstrakt hohe Gefahr. „Wir werden das ganz genau beobachten, wie sich die Lage weiter entwickelt“, betonte der Sprecher des Innenministeriums. Wenn es erforderlich sein sollte, werde auf eine veränderte Sicherheitslage entsprechend reagiert. Es gebe bislang keine Hinweise auf einen Bezug der Straßburger Schüsse zu NRW. „Sollte sich an der Sicherheitslage etwas ändern, werden wir unsere Maßnahmen natürlich anpassen“, sagte der Sprecher.

Die Bundespolizei in Aachen hat ihre Kontrollmaßnahmen in der Grenzregion zu Belgien etwas erhöht. „Wir haben mehr Personal mobilisiert als sonst, um die Grenze zu kontrollieren“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Grenze sei aber offen und frei. „Wir haben Erkenntnisse über Fahrzeuge, nach denen wir Ausschau halten“, betonte er. Kontrollen fänden sowohl auf der Straße als auch in den Zügen statt, sagte er. „Uns liegen aber Informationen vor, dass sich der Gesuchte derzeit ganz woanders aufhält und womöglich bald gefasst werden kann“, sagte der Sprecher.

Nach dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem geflüchteten Täter. Der 29-jährige Mann hatte am Dienstagabend am Rande des Weihnachtsmarkts um sich geschossen und drei Menschen getötet. Zwölf Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) warnt nach dem Terroranschlag in Straßburg vor möglichen Nachahmungstätern. „Die Gefahr besteht in solchen Fällen immer, dass plötzlich einer eine Kurzschlusshandlung begeht. Wir hoffen aber natürlich, dass es nicht dazu kommen wird“, sagte Erich Rettinghaus, Landeschef der DPolG in NRW. Er betonte, dass alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Terroranschlägen in NRW bereits getroffen worden seien – und man deshalb nichts erhöhen müsste. „Die Weihnachtsmärkte sind so gut es geht gesichert. Es besteht ja schon seit längerer Zeit eine latente und abstrakte Anschlagsgefahr“, sagte Rettinghaus. „Wir hoffen, dass er schnell gefasst wird. Man kann aber nicht ausschließen, dass er nicht plötzlich in NRW auftaucht. Bei den vergangenen Anschlägen gab es immer Verbindungen nach NRW“, sagte Rettinghaus.

(csh/dpa/top)