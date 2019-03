Nach einem Anschlag im niederländischen Utrecht am Montagmorgen, 18. März 2019, ist der Täter flüchtig. Die Polizei kontrolliert daher auch die Grenze zu Deutschland. Hier beobachten Beamte in einem Streifenwagen an der niederländischen Grenze der A40 bei Venlo in Fahrtrichtung Duisburg den Verkehr.