Anschlag im Jahr 2018: Wirtin beklagt Katastrophentourismus nach Amokfahrt von Münster

Münster Vor dem Jahrestag der Amokfahrt von Münster beklagt die Wirtin der Gaststätte „Großer Kiepenkerl“ Katastrophentourismus am Tatort. 2018 waren dort vier Menschen getötet worden, 20 weitere wurden verletzt.

Am 7. April 2018 war ein psychisch labiler Deutscher mit seinem Kleintransporter in die Außengastronomie am Kiepenkerl - einem Denkmal in Münster - gerast. Vier Menschen wurden getötet und über 20 verletzt. Anschließend erschoss sich der Mann.