Streit auf Plattform Twitch Wirbel um Streamerinnen – jetzt spricht Anni The Duck

Nach schwerwiegenden Vorwürfen gegen ihre Person hat sich am Donnerstag die Twitch-Streamerin und Youtuberin Anni The Duck mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Unter dem Titel „Statement“ nimmt Anissa Baddour, so ihr bürgerlicher Name, zu den Vorwürfen Stellung. Die 26-Jährige befindet sich laut eigener Aussage in einem Hotel. „Sorry, dass es ein bisschen gedauert hat“, sagt sie. Sie habe zwei Nächte über alles schlafen und nicht gleich die erste Reaktion „raushauen“ wollen.