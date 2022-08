Nach Aufruf bei Aktenzeichen XY : Flaschenexplosion auf Kirmes in Düren – Tatverdächtiger stellt sich

Blaulicht der Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Düren/Köln Am Dienstagnachmittag gab es in einem Fahrgeschäft auf der Dürener Annakirmes eine Flaschenexplosion. Vor knapp zwei Wochen ereignete sich ein ähnliches Szenario bei der Rheinkirmes in Düsseldorf. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung wurde am Mittwochabend der Tatverdächtige festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Ermittlungen zu der Flaschenexplosion in Düren hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Nach Polizeiangaben wurde nach vielen Hinweisen aus der Bevölkerung ein 40-Jähriger vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Täter stellte sich am späten Mittwochabend selber bei einer Dienststelle in Köln, wie eine Sprecherin der Dürener Polizei bestätigte. Die Ermittlungen dauern an.

Dem Mann wird zur Last gelegt, am Dienstagnachmittag in einem Fahrgeschäft der Dürener Annakirmes eine chemische Substanz freigesetzt zu haben. Sollte sich der Verdacht erhärten, würden ihm versuchte gefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.

Einem Bericht des WDR zufolge hatte der Betreiber des Fahrgeschäfts die Polizei benachrichtigt, nachdem er einen Knall gehört und einen beißenden Geruch wahrgenommen hatte. Demnach wurde am Ort eine zerborstene Plastikflasche und zusammengerolltes Alupapier gefunden. Es gab keine Verletzten, auch Sachschäden wurden nicht festgestellt.

Mitte Juli hatte es auf einer Geisterbahn der Rheinkirmes einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Dabei war eine unbekannte Flüssigkeit verschüttet worden. Entgegen anderslautender Meldungen hatte es dabei aber keine Flaschenexplosion gegeben.

(peng)