Überraschung für die Bürger WDR treibt Rundfunkgebühren jetzt selbst ein

Der WDR bestätigte das gegenüber unserer Redaktion. Durch die Gesetzesänderung sei man nun selbst für die Vollstreckung von Beitragsforderungen zuständig. Generell liege die Zuständigkeit dafür in der Gesetzgebungskompetenz der Länder und sei in Deutschland nicht einheitlich geregelt. In Nordrhein-Westfalen habe der Gesetzgeber nun entschieden, dass der WDR ab dem 1. Januar 2023 diese Aufgaben selbst wahrnimmt. „Dies galt zunächst nur für einige ausgewählte Amtsgerichtsbezirke, seit dem 1. Januar 2024 für ganz NRW“, so ein Sprecher.