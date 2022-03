Menschenraub, Geldwäsche, Erpressung : Anklage gegen mutmaßliche Mitglieder des Leverkusener Al-Zein-Clans erhoben

Polizeieinsatz an der Clan-Villa in Leverkusen im Juni 2021. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat im Zusammenhang mit der „Clan-Villa“ in Leverkusen gegen sieben Personen Anklage erhoben. Es geht unter anderem um Geldwäsche, Geiselnahme und schweren Raub.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) sagte unserer Redaktion: „Ich sage immer wieder: Straftaten sollen sich nicht lohnen. ‚Follow the Money and take the Money‘ lautet unser Weg.“ Mit der heutigen Anklage würden den Angeschuldigten schwere Straftaten vorgeworfen. „Am Ende entscheidet das Gericht“, sagte Biesenbach. „Die Strafverfolgungsbehörden werden aber weiterhin alles tun, um Täter nicht nur vor Gericht zu bringen, sondern sie auch dort zu treffen, wo es weh tut, an deren Portemonnaie.“