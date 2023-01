Debatte um Angriffe in Silvesternacht „Diese Gruppen verstehen nur Härte“

Nach den brutalen Attacken auf Feuerwehrleute und Polizisten in der Silvesternacht hat sich eine Debatte entwickelt über mögliche Motive der Angreifer sowie der Frage, wie solche Taten zu verhindern sind. Neben Berlin war es auch in NRW-Städten wie Düsseldorf, Duisburg und Essen zu Ausschreitungen gekommen. In Bonn hätten laut Polizei mehrere Jugendliche Müllcontainer angezündet und anschließend die Feuerwehr bei ihrem Einsatz mit Pyrotechnik und Steinen beworfen. In Hagen hätten vermummte Täter eine Straßenbarrikade gebaut und angezündet - auch dort seien die eintreffenden Rettungskräfte mit Feuerwerk beworfen worden. In Essen und Bochum wurden Polizisten selbst zur Zielscheibe, als sie verhindern wollten, dass sich Personengruppen gegenseitig mit Raketen beschießen. Insgesamt seien 250 mutmaßliche Täter in der Silvesternacht festgenommen worden, erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Ich werde nie verstehen warum man Polizisten, Sanitäter, oder Feuerwehrleute angreift, die für unser aller Sicherheit im Einsatz sind“, sagte Reul. „Bei den Randalierern hatten wir es offenbar ganz überwiegend mit jungen Männern in Gruppen zu tun, häufig mit Migrationshintergrund.“