Gefährliche Körperverletzung Angriffe mit Glasflaschen an Bahnhöfen in Essen und Dortmund

Bei zwei Angriffen mit Glasflaschen am Essener und Dortmunder Hauptbahnhof binnen weniger Stunden sind zwei Männer verletzt worden. In Essen musste ein 48-Jähriger notoperiert werden, nachdem ein 32-Jähriger ihn am Freitagabend mit einer zerbrochenen Flasche attackiert haben soll. Das teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Eine weitere Attacke am Bahnhof konnten Bundespolizisten verhindern. Sie hatten beobachtet, wie der 32-Jährige eine Glasflasche an einer Treppenkante zerbrach und auf einen anderen Mann zuging. Der Angreifer sei in Gewahrsam genommen worden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.