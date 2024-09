Angriffe auf Klinikpersonal in Essen „Als man den wartenden Angehörigen das gesagt hatte, eskalierte die Situation“

Das Entsetzen über die Übergriffe auf Mitarbeiter des Essener Elisabeth-Krankenhauses durch Mitglieder einer kriminellen Clanfamilie ist nach wie vor groß. „Dafür finde ich keine Worte, das ist unglaublich. Das verärgert und macht wütend“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages. „Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Täter nach dem Tod eines engen Familienmitglieds in einem emotionalen Ausnahmezustand sind, gibt es keine Ausreden für solches Verhalten“, so Reul, der ankündigte, in dem Fall sämtliche rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Beteiligten zu belangen. „Der Fall zeigt, wie sehr aggressives und gewalttätiges Verhalten zum Selbstverständnis von Clankriminellen gehört“, so der Landesinnenminister weiter.