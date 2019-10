Nach Angriff auf Homosexuelle : Warum auf dem Oktoberfest jetzt Regenbogenfahnen wehen

Als Zeichen der Toleranz wurden am Dienstag beim Oktoberfest in München Regenbogenfahnen gehisst.

München Das bekannteste Volksfest der Welt setzt ein Zeichen für Toleranz und gegen Hass. Die Veranstalter haben am Dienstag die Regenbogenfahne auf dem Oktoberfest in München gehisst. Zuvor kam es auf dem Gelände zu einem brutalen Angriff.

Die Wiesn sind bunt: Die Veranstalter des Münchner Oktoberfestes haben am Dienstag Regenbogenfahnen auf dem Gelände gehisst. Anlass ist eine schwulenfeindliche Attacke auf zwei Männer in der vergangenen Woche. „Die Wiesn steht wie kaum ein Ereignis sonst für Münchens Motto ,Leben und leben lassen’“, sagte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner. „Gewalt gegen Menschen, die sich nicht am Mainstream orientieren, darf auf unserer Wiesn keinen Platz haben.“