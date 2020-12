Cyber-Attacke auf Essener Medienkonzern : Hacker sollen Daten der Funke-Medien verschlüsselt haben

Essen Der Cyberangriff auf die Funke-Mediengruppe ist offenbar noch immer nicht beendet. Auch am Mittwohvormittag waren noch diverse Systeme des Unternehmens nicht einsatzbereit. Die Hacker sollen Daten des Unternehmens mit einer Verschlüsselung versehen haben.

Der Hackerangriff auf die Funke-Mediengruppe dauert nach Angaben eines Unternehmenssprechers an. Noch immer seien mehrere Systeme bundesweit nicht einsatzbereit, so der Sprecher am Mittwoch. Laut dem Unternehmen mit Stammsitz in Essen „handelt sich dabei um einen Angriff, bei dem die Täter Daten auf den IT-Systemen der Funke-Mediengruppe verschlüsselt haben“. Die genauen Hintergründe waren zunächst weiter unklar. An den Kiosken lagen am Mittwoch Notausgaben von „WAZ“, „Berliner Morgenpost“ oder „Hamburger Abendblatt“.