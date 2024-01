Obduktionsergebnis liegt vor Angriff an Silvester in Münster – Mann nach Messerstich gestorben

Sechs Tage nach einem Messerangriff in einer Unterkunft für Wohnungslose in Münster ist das Opfer gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag erlag der 42-Jährige am Samstag in der Uniklinik Münster seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Haft. Laut Obduktionsergebnis war die Stichverletzung tödlich.