Angriff am Bochumer Hauptbahnhof Mordermittlungen nach tödlicher Attacke auf Obdachlosen

Nach der tödlichen Attacke auf einen Obdachlosen am Bochumer Hauptbahnhof wird gegen den Tatverdächtigen nun wegen Mordes ermittelt. Der 21-Jährige soll am vergangenen Freitag auf das 38 Jahre alte Opfer eingetreten haben. Der 38-Jährige sei am Montag an seinen schweren Verletzungen gestorben, sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann auf Anfrage. Zuvor hatte die WAZ berichtet. Zum Motiv des Angriffs gab es keine Angaben.