Durch kleine Öffnungen : „Angelnder“ Dieb erbeutet T-Shirts und Hemden aus Bielefelder Läden

Bielefeld Es ist eine außergewöhnliche Methode: In Bielefeld fischt ein noch unbekannter Täter durch kleine Öffnungen Kleidungsstücke aus Geschäften. Er hilft sich dabei mit einem Draht.

Ein Dieb, der seine Beute mit einem Draht aus verschlossenen Geschäften angelt, sorgt bei der Polizei Bielefeld für viel Arbeit. Nach ersten Taten Ende Juli fischte der Täter vergangene Woche durch kleine Öffnungen T-Shirts und Oberhemden aus zwei Läden, teilten die Ermittler in Nordrhein-Westfalen am Montag mit. Nach dem Bericht zog der Dieb in der Nacht zu Freitag durch einen Spalt im Eingangsbereich eines Outdoorsport-Geschäfts zunächst einen Kleiderständer heran – von dem er dann mehrere Radfahr-Shirts fischte und durch die Lücke zog.