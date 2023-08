Interview Andreas Stüve „Wir dürfen mit den Syrern nicht die gleichen Fehler machen wie mit den Libanesen“

Stüve Das liegt daran, dass in Essen viele Menschen mit Bezügen zur Clankriminalität leben. Das ist historisch gewachsen. Bundesweit gesehen haben noch Bremen und Berlin ähnliche Probleme. Es ist aber nicht so, dass sich die Clankriminalität im gesamten Essener Stadtgebiet abspielt. Vielmehr tragen sich die meisten Clan-Delikte in einem Radius von fünf Kilometern zu deren Wohnort zu.