Interpol sucht Ex-Profi wegen Kindesentzugs : Die verzweifelte Suche nach den Töchtern

Essen Es klingt wie ein Krimi: Die Tochter des früheren Oberbürgermeisters von Essen sucht seit Monaten nach ihrer Tochter. Ihr Ex-Mann, ein ehemaliger Fußballprofi, soll sie mit seiner neuen Lebensgefährtin nach Paraguay entführt haben. Und auch seine neue Frau nahm ihre Tochter gegen den Willen des leiblichen Vaters mit dorthin.

Anne Reiniger-Egler ist die Tochter des früheren Essener Oberbürgermeisters Wolfgang Reiniger (CDU). Sie ist bereits nach Paraguay gereist, um ihre Tochter dort zu suchen. Im Fernsehen hat sie sich nun mit einem verzweifelten Appell an die Polizei in Paraguay gewandt: „Bitte helfe Sie uns bei unserer Suche und haben Sie ein Herz für unsere Mädchen“, sagte sie auf Spanisch. Und in Deutsch richtete sie eindringliche Worte an ihren früheren Ehemann: „Andreas, bitte melde dich und beende diese fürchterliche Situation, die mir und so vielen anderen den Schlaf raubt und uns kein normales Leben mehr führen lässt.“ An der Suche beteiligen sich nun auch die die deutsche Botschaft in Paraguays Hauptstadt Asunción, die örtlichen Sicherheitsbehörden und eine Kinderrechtsorganisation. „Von nun an werden wir die Suche nach den beiden Mädchen intensivieren", sagte der zuständige Ermittlungsleiter am Montag auf einer Pressekonferenz in Asunción.