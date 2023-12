Analphabetismus in NRW „Die Panik wird mich bis an mein Lebensende verfolgen“

Wenn Klaudia Paterock in der Bahn sitzt und abschaltet, fühlt sie sich besonders glücklich. Am liebsten fährt sie von Essen nach Düsseldorf oder Köln, da kann sie am Rhein stehen und an nichts denken. Keine Gedanken, keine Sorgen, die sie im Kopf hin und her wälzt wie einen klebrigen Teig. Früher hat sie sich viele Fragen gestellt: Was, wenn der Zug nach Hause außerplanmäßig endet? Sich das Gleis kurz vor der Abfahrt ändert? Wenn die Bahn vielleicht gar nicht kommt? Heute quält sie sich damit nicht mehr.