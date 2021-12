Aussichten zum Jahreswechsel : An Silvester kommt der Vorfrühling

Zum Jahreswechsel wird es nass und viel zu mild. Foto: AP/Jeff Chiu

In der kommenden Tagen steigen die Temperaturen deutlich an. Zum Jahreswechsel kann es im Rheinland rund 15 Grad warm werden. Mit einer Rückkehr winterlicher Verhältnisse ist vorerst nicht zu rechnen.

Von Jörg Isringhaus

Nach den überraschend kalten Weihnachtstagen mit regional ordentlich Nachtfrost geht das Jahr nun mit einer Art Vorfrühling in den Endspurt. Am Donnerstag können im Rheinland laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar Temperaturen von bis zu 16 Grad erreicht werden. Vorab könnte es jedoch für Menschen im östlichen Nordrhein-Westfalen noch einmal ungemütlich werden. In der Nacht zu Montag droht dort stellenweise gefrierender Regen. „Das könnte lokal durchaus Unwetterpotenzial haben“, sagt ein DWD-Meteorologe. Kritisch wird es am ehesten Richtung Mindener Land, im Rheinland ist es bereits in der kommenden Nacht zu warm.

Dieser Trend zu höheren Temperaturen setzt sich dann in den kommenden Tagen fort. Ursache ist ein Tiefdruckgebiet, das warme und feuchte Luft aus Südwesten bringt. Am Montag steigen die Werte auf vier bis neun Grad, in den höheren Lagen ist es etwas kühler, dazu kann zum Abend hin Regen aufkommen. Außerdem wird es deutlich windiger. Der Dienstag bringt immer wieder Regen bei sieben bis elf Grad, es bleibt dabei tagsüber bedeckt. Auch die nächtlichen Werte passen dann gar nicht mehr zur Jahreszeit: Mit neun bis vier Grad ist es deutlich zu warm.

Ab Mittwoch herrscht dann zumindest im Rheinland beinahe Grillwetter, wenn es denn nicht anhaltend regnen würde. Die Temperaturen liegen bei elf bis 14 Grad, zusammen mit dem Regen und dem böigen Südwestwind eine laut DWD-Meteorologe „eklige Mischung“. Am Donnerstag sind in dieser Warmluftblase sogar bis zu 16 Grad drin, dazu regnet es weiter. Erst zum Jahreswechsel wird es trockener, die Werte pendeln sich zwischen zehn und 15 Grad ein, je nach Höhenlage. Ähnlich sieht es auch an Neujahr aus. In Spanien sind laut Meteorologe an Silvester örtlich sogar bis zu 25 Grad möglich – selbst für südliche Gefilde ein Spitzenwert.