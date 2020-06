An Kreuzung in Königswinter : Cabriofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

An Kreuzung in Königswinter

Königswinter Am Sonntababend sind an einer Kreuzung nahe Königswinter zwei Autos zusammengeprallt. Auch ein Ampelmast wurde dabei umgerissen.

Bei einer Kollision von zwei Autos an einer Kreuzung nahe Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Der Unfallhergang sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizei in Bonn am Montagmorgen. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Cabrio mit einem weiteren Wagen am Sonntagabend zusammengeprallt. Dabei wurde auch ein Ampelmast an der Landstraße umgerissen. Ein Fahrzeug landete auf dem Dach.