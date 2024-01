Großprojekte in 2024 An diesen NRW-Autobahnbaustellen drohen Staus

Wohl kaum etwas sorgt bei vielen Pendlern für mehr dauerhaften Unmut als Dauerbaustellen auf den Autobahnen des Landes. Oft wird auch auf Ausweichrouten gebaut, was die Fahrtzeiten weiter verlängert. Auch in diesem Jahr werden sich Einschränkungen im Verkehr aufgrund von Instandhaltungs- und Baumaßnahmen leider nicht gänzlich verhindern lassen, erklärt Roland Nolte, Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland, einer der zehn regionalen Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes, die für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland zuständig ist. Nolte: „Grundsätzlich werden Bauprojekte aber so geplant, dass sie möglichst wenig Einschränkung für den laufenden Verkehr und die umgebene Infrastruktur mit sich bringen.“