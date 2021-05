Überlastete Gerichte in NRW : Amtsgerichte melden viele Einsprüche gegen Corona-Bußgelder

Velbert Die Zahl der Verfahren, die Verstöße gegen die Corona-Schutzbestimmungen behandeln, hat regional stark zugenommen. Auch Jugendrichter müssen sich häufiger mit solchen Ordnungswidrigkeiten befassen. Rückschlüsse lassen sich daraus aber kaum ziehen.

Interessant ist vor allem, dass die Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen häufiger als bisher bei diesen Verfahren in Erscheinung tritt. Vor der Pandemie war das so gut wie nie der Fall. Bis zum 21. Lebensjahr sind die Jugendrichter zuständig. „Und die haben so gut wie nie Ordnungswidrigkeiten verhandelt“, sagt Katerlöh. Das habe sich jetzt geändert. Aber auch daraus lasse sich nur bedingt ableiten, dass Jugendliche häufiger betroffen seien. Stattdessen würden deren Verstöße mit mehr Nachdruck verfolgt, weil auch ein Erziehungsgedanke dahinterstecke. Außerdem würden die Verfahren nicht auf die lange Bank geschoben, um Effekte zu erzielen. So werde der Eindruck möglicherweise verzerrt. Wahrscheinlich aber, sagt Katerlöh, würden Jugendliche häufiger beispielsweise gegen Kontaktverbote verstoßen.