Amoktat in Wuppertal Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen – Schüler ließ sich ohne Waffengewalt festnehmen

Wuppertal · Nach der Amoktat an einer Schule in Wuppertal haben sich die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei Düsseldorf bei einer Pressekonferenz zu den Ermittlungen geäußert. So sei der verdächtige 17-Jährige ohne Waffengewalt festgenommen worden, gegen ihn liegt nun ein Haftbefehl vor.

23.02.2024 , 15:18 Uhr

38 Bilder Mehrere Schüler bei Angriff an Wuppertaler Schule verletzt 38 Bilder Foto: dpa/-

Bei der Amoktat am Donnerstag in einem Wuppertaler Gymnasium ist der 17-jährige Tatverdächtige nach neuen Angaben der Ermittler ohne den Einsatz von Schusswaffen festgenommen worden. Der Deutsch-Türke habe beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zunächst ruhig in einem Pausenraum für Oberstufenschüler gesessen. Eine Lehrerin sei bei ihm gewesen. „Als er allerdings die Einsatzkräfte erblickt hat, ist der Tatverdächtige wieder in einen Erregungszustand geraten und hat die Einsatzkräfte angegriffen und geäußert, dass er von der Polizei erschossen werden will“, sagte Einsatzleiter Colin Nierenz in einer Pressekonferenz am Freitag. Durch das besonnene Verhalten der Einsatzkräfte hätten ihm ohne den Einsatz einer Schusswaffe Handfesseln angelegt werden können, sagte Nierenz. Der 17-Jährige habe seine Waffe, ein Klappmesser mit einer 6 bis 8 Zentimeter langen Klinge, „auf Ansprache eines Lehrers niedergelegt“, sagte Staatsanwalt Patrick Penders. Man gehe nach weiteren Zeugenvernehmungen davon aus, dass es nur diese eine Tatwaffe gegeben habe. Das Messer sei sichergestellt worden. Schüler versteckten sich aus Angst im Schrank Messerattacke in Wuppertaler Gymnasium Schüler versteckten sich aus Angst im Schrank Was über den Messerangriff an der Wuppertaler Schule bekannt ist Mehrere schwer verletzte Schüler Was über den Messerangriff an der Wuppertaler Schule bekannt ist Die Ermittler haben zudem am Tatort ein Schreiben sichergestellt, das von dem tatverdächtigen Schüler stammen soll. „Der Inhalt dieses Schreibens, in dem er sich zu der Tat bekennt, lässt vermuten, dass eine psychische Erkrankung vorliegt bei dem 17-Jährigen“, sagte Staatsanwalt Patrick Penders. Er gehe davon aus, dass damit auch das Tatmotiv zu erklären sei. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den verdächtigen Schüler beantragt. Er sei den Behörden bislang nicht aufgefallen. Drei Schülerinnen haben bei dem Angriff einen Schockzustand erlitten. Zwei davon seien auch in Krankenhäuser eingeliefert worden. „Da kann ich ihnen jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, ob die inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurden“, berichtete Nierenz. Hier geht es zur Bilderstrecke: Mehrere Schüler bei Angriff an Wuppertaler Schule verletzt

(albu/dpa)