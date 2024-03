Psychische Probleme bei Jugendlichen „Lehrer sind nicht ausgebildet, so etwas zu erkennen“

Ein 17-Jähriger hat am vergangenen Donnerstag am Wuppertaler Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium vier Mitschüler und sich selbst mit einem Messer teils schwer verletzt. Da es bei dem Tatverdächtigen Hinweise auf psychische Probleme gibt, soll er psychiatrisch begutachtet werden. Die Landeselternschaft NRW will Eltern und Lehrer verstärkt für psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen sensibilisieren und Aufklärungsarbeit leisten. Als Leiterin der psychotherapeutischen Universitätsambulanz für Kinder und Jugendliche an der Bergischen Universität Wuppertal und Lehrstuhlinhaberin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie befasst sich Professorin Aleksandra Kaurin mit psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter, unter anderem selbstverletzendem Verhalten. Im Gespräch erklärt sie, warum es bei dem Themenkomplex großen Nachholbedarf an den Schulen gibt.