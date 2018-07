Amokfahrt von Münster - 56-Jähriger stirbt nach vier Monaten

56-Jähriger stirbt nach vier Monaten : Weiteres Todesopfer nach Amokfahrt von Münster

Foto: Rheinische Post 20 Bilder Todesfahrt in Münster - Tote und Verletzte

Fast vier Monate nach der Amokfahrt von Münster ist ein weiteres Opfer gestorben. Der 56-Jährige sei am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit.

Damit ist die Zahl der Toten auf insgesamt fünf Menschen gestiegen, den Täter eingerechnet. Mehrere Medien hatten über den Tod des 56-jährigen Niederländers berichtet. Der Mann hatte im künstlichen Koma gelegen, nachdem ein Mann im April in der Altstadt von Münster in eine Menschenmenge gefahren war.

(top/dpa)