Amokalarm und Messerangriff Großeinsatz der Polizei an Schule in Wachtberg beendet

Nach einem Großeinsatz an einer Schule in Wachtberg bei Bonn hat die Polizei Entwarnung gegeben. „Es besteht keine Gefahr“, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei am Mittwoch. Nach bisherigen Ermittlungen habe es einen Hinweis auf eine verdächtige Person gegeben, die sich in der Hauptschule aufhalten sollte. Daraufhin hätten Einsatzkräfte das Gebäude durchsucht, aber nichts Gefährliches gefunden. An der Schule war zuvor Amokalarm ausgelöst worden.