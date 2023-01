Einsatz in Gelsenkirchen Polizei räumt evangelische Gesamtschule wegen Amokdrohung

Gelsenkirchen · In Gelsenkirchen hat es am Mittwochmorgen eine Amokdrohung in einer Gesamtschule gegeben. Das Gebäude wurde geräumt. Was bislang bekannt ist.

18.01.2023, 11:29 Uhr

Spezialkräfte laufen bei einem Einsatz an einer Schule an einem Polizeiauto vorbei. Foto: dpa/Markus Gayk

Nach einer Amokdrohung hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Schule in Gelsenkirchen evakuiert. Alle Schüler und Lehrer würden in Sicherheit gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Da keine akute Gefahr vor Ort bestanden habe, hätten sich die Schüler nicht in ihren Klassen verschanzen müssen, sondern hätten das Gebäude geordnet verlassen können. Die Ermittlungen zum Absender der Amokdrohung laufen. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, teilte die Polizei Münster mit. An dem Einsatz seien auch zahlreiche Spezialkräfte beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Weitere Angaben könne die Polizei derzeit nicht machen. Sie wolle jedoch im Laufe des Tages informieren. Bei der Schule handelt es sich um die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck in Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen. Medienberichten zufolge soll es konkrete Morddrohungen gegen Lehrkräfte gegeben haben.

(dtm/epd/dpa)