Öffnung der Clubs in NRW : Zurück auf die Tanzflächen

Menschen tanzen in einem Club. (Symbolbild) Foto: dpa/Sophia Kembowski

Köln Clubs und Diskotheken waren fast seit zwei Jahren weitgehend geschlossen. Nun darf auch in Nordrhein-Westfalen wieder getanzt werden. Die Lockerungen fallen aber in eine Zeit, in der die Inzidenzen erneut stark steigen.

Durch die Stadt ziehen und im Club feiern, bis es draußen hell wird – fast zwei Jahre war das nicht möglich, weil Diskotheken in Deutschland weitgehend geschlossen waren. Am Freitag durften sie wieder öffnen und Tausende junge Menschen kehrten nach dem pandemiebedingten Tanzverbot auch in Nordrhein-Westfalen auf die Tanzflächen zurück. „Wir haben das so vermisst“, sagt die Studentin Nathalie Hertel, die mit Freundinnen in Köln aus war. „Immer nur Sofa und Serien am Wochenende, dafür bin ich einfach zu jung.“

Die Einlassregeln wurden verschärft: Es gilt 2-G-plus. Damit haben nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Zutritt. Das gilt auch für diejenigen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Eine Maskenpflicht gibt es in den Clubs nicht. „Viele kennen die Bedingungen noch nicht“, sagt Julia Pitz, die in Köln den „Venus Celler“ betreibt. „Wir mussten am Wochenende viele Leute wegschicken.“ Der Venus Celler öffnet erst um Mitternacht, ab 3 Uhr wird es voll. „Um die Zeit kann man niemanden in ein Testzentrum schicken“, sagt die 38-Jährige. Sie hofft aber darauf, dass sich bald herumgesprochen hat, welche Regeln gelten.

Die weitreichenden Lockerungen, die auch Erleichterungen für Restaurants, Hotels und Sportveranstaltungen vorsehen – in diesen Bereichen auch für Ungeimpfte mit negativem Test –, fallen in eine Zeit, in der die Corona-Inzidenz in NRW wieder steigt. Landesweit lag sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Sonntag bei 1086,9. Köln liegt mit einem Wert von 2019,0 an der Spitze – gefolgt von den Kreisen Borken (1754,5) und Euskirchen (1670,1). Am niedrigsten waren die Werte mit 528,5 in Duisburg. Für Köln wurden zum Wochenende hin fast 6000 Neuinfektionen gemeldet.

Es zeichnet sich ab, dass der Karneval die Infektionszahlen wieder nach oben getrieben hat, da der Anstieg vor allem bei den 20- bis 29-Jährigen dramatisch ist. „Dies kann ein Anzeichen für Ansteckung im Zusammenhang mit Karneval sein“, sagt eine Sprecherin der Stadt Köln vorsichtig. Allerdings seien vor und an den Karnevalstagen auch viele Tests durchgeführt worden – allein an Weiberfastnacht gab es in Köln mehr als 100.000 Testungen. Auch dadurch wurden mehr positive Fälle bekannt.

Dazu kommt: Modellierer hatten einen Anstieg der Fallzahlen für ganz Deutschland ab Ende Februar prognostiziert. Ein Grund dafür liegt in der stark zunehmenden Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.2., der sich noch schneller verbreitet als der bislang dominierende Subtyp BA.1. Nach Angeben eines Kölner Labors macht der Subtyp inzwischen 50 Prozent aller Infektionen aus. In den städtischen Kliniken ist die Lage derzeit aber entspannt, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte: „Schwere Fälle sehen wir frühestens in zehn Tagen.“

Für Club-Besitzerin Pitz ist völlig klar, dass „Köln sich im Karneval angesteckt hat“, wie sie sagt. „Ich kenne viele, die jetzt infiziert sind, aber alle haben glücklicherweise milde Verläufe.“ Sie hofft, dass sich die Lage schon in zwei Wochen wieder entspannt. Darauf setzt auch ihre Kollegin Claudia Wecker, die den Studentenclub „Das Ding“ betreibt. Sie hat selbst gerade eine Corona-Infektion, ist in Quarantäne und öffnet erst am kommenden Wochenende. „Es scheint jetzt alle irgendwie zu erwischen, aber man hätte den Karneval auch nicht verhindern können“, sagt sie. „Wenn die Kneipen geschlossen gewesen wären, hätten die Leute unkontrolliert privat gefeiert.“ Bars und Kneipen würden einen guten Beitrag zur Kontrolle leisten. „Wir haben für 120.000 Euro Luftfilter eingebaut und kontrollieren akribisch.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angesichts bundesweit wieder steigender Infektionszahlen erneut zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. „Da die Corona-Auflagen schrittweise fallen, müssen wir verhindern, dass die Fallzahlen im gesamten Bundesgebiet wieder steigen“, sagte Lauterbach unserer Redaktion am Sonntag. „Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte der Minister. „Die Maßnahmen langsam zu lockern, ist zwar richtig. Aber wir müssen dabei vorsichtig sein. Mehr Kontakt heißt mehr Infektionen“, betonte er. „Das müssen sich vor allem diejenigen bewusst machen, die nicht geimpft sind. Deswegen lautet mein Appell an alle, die noch nicht geschützt sind, sich wenigstens einmal impfen zu lassen“, sagte er. „Im Moment wird Omikron unterschätzt. Für 200 Menschen pro Tag endet Omikron tödlich. Das sind viel zu viele Opfer.“