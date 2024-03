Höhlen in Ennepetal entdeckt Spektakulärer Fund am Klutertberg

Voigt vermutet schon lange, dass alle Höhlen in dem Gebiet miteinander verbunden sind. Die Höhlenforscher waren zu Sanierungsarbeiten in der Höhle, als Voigts Kollege kleine Steine aus einer Spalte über sich herausnahm und einen starken Luftzug spürte. „Er meinte: Über uns ist es schwarz“, erzählt Voigt. Sie fingen an, den Schacht auszugraben. „Wir sind jetzt auf zwei Metern Höhe, aber noch nicht durch.“ Neben einer weiteren Höhle, die sie dort bereits im Herbst 2023 entdeckt hatten und die sieben Meter senkrecht in die Tiefe geht, ist das in dem Gebiet für die Forscher der zweite spektakuläre Fund innerhalb kurzer Zeit.