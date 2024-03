„The Voice Kids“ Coach Alvaro Soler besitzt antikes Klavier aus Bielefeld

Soler, der bald zum ersten Mal Vater wird, ist auch in diesem Jahr wieder in der Musikshow „The Voice Kids“ als Coach zu sehen. An diesem Freitag (20.15 Uhr) läuft die erste Folge der 12. Staffel auf Sat.1. Neben dem Musiker („Sofia“) sind erneut Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier dabei.