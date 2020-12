Pflege vor extremen Tagen : Altenheime testen vermehrt vor Heiligabend

Pflegefachkraft Linda Gerards testet im Eingangsbereich des Evangelischen Altenzentrums Hückelhoven Besucher. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Dank der Schnelltests sehen sich viele Heime in der Region gut auf die Feiertage und erhöhtes Besucheraufkommen vorbereitet. Dennoch wird es in diesem Jahr für die Bewohner nur ein „Weihnachten light“ geben.

Von Jörg Isringhaus

Für Markus Lowis hat die Pandemie durch die Antigen-Schnelltests ein wenig von ihrem Schrecken verloren. „Wir haben das bei uns im Haus mit wöchentlichen Tests ganz gut im Griff“, sagt der Geschäftsführer des Evangelischen Altenzentrums Hückelhoven. Bisher gab es weder unter Bewohnern noch unter Mitarbeitern Corona-Fälle zu verzeichnen. Das sei einerseits zwar Glückssache, andererseits Ergebnis eines konsequenten Hygiene-Managements. Lowis ist optimistisch, dass auch die bevorstehenden Feiertage mit einem möglicherweise erhöhten Besucheraufkommen daran nichts ändern werden. „Wir werden aber nach Weihnachten Personal und Mitarbeiter einmal komplett durchtesten“, sagt er.

Das Virus aus den Heimen herauszuhalten, um die sogenannten vulnerablen, also besonders verletzlichen Gruppen zu schützen, lautet eine der obersten Direktiven in der Corona-Pandemie. Ist die Sterberate bei den Über-80-Jährigen doch extrem hoch. Für alle Alten- und Pflegeheime bedeutet dies eine enorme Kraftanstrengung, die sich durch die Festtage am Jahresende potenziert. Deshalb bereiten sich die Heime schon jetzt darauf vor, den Ansturm zu organisieren. Nicht nur wegen der Schnelltests sehen sich alle gut vorbereitet. Im Heinrich-Grüber-Haus der Diakonie-Neuss-Süd wurden alle Angehörigen angeschrieben, bis 1. Dezember lief die Anmeldung für Heiligabend. „Weil es voller wird als üblich, testen wir an diesem Tag jeden Besucher“, sagt Geschäftsführerin Karen Rothenbusch. Ihre Devise: So viel Normalität ermöglichen, wie machbar ist.

Auch Christiane Lage-Rothkirch, zuständig für das Seniorenpflegeheim „Haus Rothkirch“ in Isselburg im Kreis Borken, möchte vor allem, dass die Bewohner vor sozialer Isolation bewahrt werden. „Das ist eine extreme Herausforderung“, sagt sie, auch, weil es in ihrem Haus vor einem Monat einige Corona-Fälle gab und sich dies nicht wiederholen soll. Nun werden wöchentlich Mitarbeiter, Bewohner und Stammgäste getestet. „Hätten wir diese Schnelltests schon früher gehabt, hätten wir die Infektionen vielleicht verhindern können“, sagt Lage-Rothkirch. Um besser für die Feiertage planen zu können, werden alle Angehörigen vorab angerufen. Jeder muss sich am Montag vor Heiligabend testen lassen und darf dann kommen und sich im Haus frei bewegen.

Grundsätzlich erlaubt laut Allgemeinverfügung sind in allen Heimen zwei Besuche pro Bewohner pro Tag, dabei dürfen jeweils zwei Personen dabei sein. Am Eingang müssen sich die Besucher einem sogenannten Screening unterziehen, das heißt, es wird unter anderem nach Erkältungssymptomen und Kontakten gefragt sowie Fieber gemessen. Nur wer in den letzten 48 Stunden Beschwerden hatte, wird getestet. Das stößt nicht immer auf Verständnis, manche weigern sich. Lowis war bei einem renitenten Fall schon einmal kurz davor, die Polizei zu rufen. Zum Glück sei das die Ausnahme. Rothenbusch und Lage-Rothkirch hatten in ihren Häusern keinerlei Probleme mit Besuchern, alle hätten sich bislang einsichtig und kooperativ verhalten. „Bei uns lassen sich sogar erstaunlich viele freiwillig testen“, sagt Rothenbusch.

Wollen Angehörige unangemeldet an Weihnachten ihre Verwandten besuchen, werden sie nicht abgewiesen, müssen sich aber etwa in Neuss und Isselburg testen lassen. Wer Symptome zeige und sich dem Schnelltest verweigere, dem dürfe man auch den Zugang zum Heim verwehren, sagt Lage-Rothkirch. Um all das gewährleisten zu können, müssen die Häuser an diesen Tagen zusätzliches Personal vorhalten. In Hückelhoven etwa werden alle Besucher auch noch bis zum Zimmer begleitet, um Kontakte mit anderen Heimbewohnern und damit Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Das bindet Mitarbeiter. Überall dürfen die Senioren zudem von ihren Angehörigen für sechs Stunden nach Hause geholt werden. Ein Punkt, den Lage-Rothkirch etwas skeptisch beurteilt. „Wir wissen ja nicht, wie viele Kontakte das bedeutet“, sagt sie. Unter anderem deshalb will beispielsweise Markus Lowis nach den Feiertagen sein Haus durchtesten lassen, um Gewissheit zu haben.

Auch in den Heimen des Caritasverband Region Mönchengladbach - Rheydt, Neuwerk, Giesenkirchen und Holt – werden einmal wöchentlich Bewohner und Mitarbeiter getestet. In Holt hatte es zuletzt einen größeren Corona-Ausbruch mit 20 infizierten Bewohnern und zehn infizierten Mitarbeitern gegeben, mittlerweile hat sich die Lage gebessert. „Die Schnelltests geben jetzt mehr Sicherheit“, sagt Verbandssprecher Georg Maria Balsen. Für Weihnachten gilt bei der Besuchsregelung die Allgemeinverfügung, Anmeldungen sind nicht notwendig, auch eigens getestet werde nicht. „Die Häuser stehen aber in Kontakt mit den Familien“, sagt Balsen, und die große Mehrheit der Angehörigen würde verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Es werde zudem alles versucht, den Bewohnern auch unter den derzeit schwierigen Bedingungen ein schönes Fest zu ermöglichen.