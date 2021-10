Corona-Lage in Pflegeeinrichtungen : Altenheime setzen auf Vorsicht

In den meisten Altenheimen sind mindestens 80 Prozent der Bewohner geimpft. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Immer wieder kommt es zu Impfdurchbrüchen in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben bei einigen Senioreneinrichtungen in der Region nachgefragt, wie sie mit der Situation und den steigenden Inzidenzen umgehen.

Von Jörg Isringhaus

Vor allem in der ersten und zweiten Welle waren Alten- und Pflegeheime stark von Corona-Ausbrüchen betroffen. Mit der Impfkampagne hat sich das deutlich geändert, dennoch verzeichnen etliche Einrichtungen mittlerweile wieder Corona-Fälle. Teils, weil auch in den Häusern nicht alle Bewohner und Mitarbeiter geimpft sind, teils, weil die Immunisierung lange zurückliegt und es vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommt. Wir haben bei einigen Heimen in der Region nachgefragt, wie sie die derzeitige Situation einschätzen und bewältigen. Insgesamt leben im Evangelischen Altenzentrum Hückelhoven, in den vier Häusern der Evangelischen Altenhilfe Krefeld und den neun Einrichtungen der St.-Augustinus-Gruppe aus Neuss, die sich auf mehrere Städte am Niederrhein und Solingen verteilen, weit mehr als 1000 Senioren.

Impfdurchbrüche Wie schnell sich das Virus auch unter Geimpften verbreiten kann, musste Markus Lewis, Geschäftsführer des Evangelischen Altenzentrums Hückelhoven, vor zwei Monaten erleben. 13 Bewohnerinnen und Bewohner, alle vollständig geimpft, erkrankten an Covid-19, drei starben. Auch drei ebenfalls geimpfte Mitarbeiter infizierten sich. „Das verbreitete sich rasend schnell“, sagt Lowis. Die meisten Betroffenen zeigten allerdings wenig bis gar keine Symptome, die Verstorbenen litten an schweren Erkrankungen.

In den vier Häusern der Ev. Altenhilfe Krefeld gab es unter den Bewohnern bisher keine Corona-Fälle, sagt Geschäftsführer Jens Drießen. Von den Mitarbeitern infizierten sich zwei, beide hatten aber milde Verläufe.

In den neun Senioreneinrichtungen der St. Augustinus-Gruppe sei es bisher zu einem Impfdurchbruch gekommen, der glücklicherweise glimpflich verlaufen sei, sagt Geschäftsführerin Evelyn Klasen. Betroffen waren drei Mitarbeitende aus der Verwaltung, die keinen Kontakt zu Bewohnerinnen und Bewohnern hatten. „Dank der disziplinierten Teststrategie waren die Fälle frühzeitig aufgefallen, so dass sofortige Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden konnten“, sagt Klasen.

Impfstatus Von den rund 105 Bewohnern des Ev. Altenzentrums Hückelhoven sind etwa 90 geimpft, sagt Lowis. Etwa 70 bis 80 Senioren nehmen auch eine dritte Impfung in Anspruch, den sogenannten Booster. „Dazu kommt ein mobiles Impfteam ins Haus“, erklärt Lowis, diese Woche seien schon 20 Senioren geimpft worden. Einige verzichten aber auch auf die dritte Immunisierung. Etwa zehn Prozent der Bewohner können oder wollen sich nicht impfen lassen. Von den Mitarbeitern sind ebenfalls rund 80 Prozent geimpft, einige ebenfalls zum dritten Mal.

In den Häusern der Ev. Altenhilfe in Krefeld sind etwa 80 Prozent der Bewohner geimpft, sagt Drießen, etwa genauso groß sei auch der Anteil derjenigen, die eine dritte Spritze haben wollten. In zwei Häusern sei die Booster-Impfung bereits erfolgt. Hausärzte informieren in den Heimen regelmäßig über die Impfungen. Auch die meisten Mitarbeiter würden sich zum dritten Mal impfen lassen. „Ungeimpfte Mitarbeiter tragen im Haus freiwillig Maske“, sagt Drießen.

In den Einrichtungen der St-Augustinus-Gruppe sei die Impfquote überdurchschnittlich hoch, sagt Klasen. Das Thema Booster-Impfungen werde bereits angegangen. Erste Bewohner und Mitarbeitende hätten die dritte Injektion schon erhalten. „Wir stehen hierzu im engen Austausch mit den Hausärzten. Sobald dort Auffrischungsimpfungen angeboten werden, werden Termine schnellstmöglich organisiert“, sagt Klasen.

Teststrategie In Hückelhoven werden die Mitarbeiter einmal die Woche und bei Anzeichen einer Erkrankung getestet. Mehrfach habe es schwach positive Tests gegeben, sagt Lowis, diese Mitarbeiter würden dann nach Hause geschickt. In allen Fällen seien die PCR-Tests am nächsten Tag negativ ausgefallen. Auch für Besucher gibt es ein Testangebot.

In Krefeld werden die Mitarbeiter zweimal die Woche und nach Bedarf getestet, erklärt Drießen.

Als einen Faktor für die gute Situation in den Heimen der St-Augustinus-Gruppe bewertet Klasen die Teststrategie, die über die Empfehlung der Landesregierung hinausgehe. Alle Mitarbeitenden würden mehrmals in der Woche getestet. „Auch den Besucherinnen und Besuchern wird beim Eintritt in die Einrichtung das Angebot nahegelegt und auch sehr gut wahrgenommen“, sagt Klasen. Die Kooperationsbereitschaft der Angehörigen sei seit der Pandemie sehr hoch, was zur Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner beitrage.

Vorsichtsmaßnahmen Um eine potenzielle Ausbreitung des Virus zu verhindern, bleiben die einzelnen Häuser des Ev. Altenzentrums in Hückelhoven separiert. Das gilt auch für die Mitarbeiter. „Wir haben ja erleben müssen, wie schnell sich der Erreger ausbreitet“, sagt Lowis. Bei gemeinsamen Veranstaltungen sollen die Bewohner nur einen Angehörigen mitbringen.

Auch in Krefeld sollen sich die Häuser nicht durchmischen. Mitarbeitern wird empfohlen, im Dienst eine FFP2-Maske zu tragen. „Viele machen das aber ohnehin freiwillig“, sagt Drießen.

Besuchsregeln In allen Heimen gilt die 3G-Regel, dazu gibt es Testangebote. Zudem wird meist empfohlen, auf dem Weg zum Zimmer eine Maske zu tragen und diese auch im Aufenthaltsbereich aufzusetzen. „Es wäre auch hilfreich, wenn in kleinen Zimmern nicht sechs oder sieben Angehörige auf einmal zu Besuch kommen würden“, sagt Lowis. Er wünsche sich, dass Besuche vom Gesetzgeber auf zwei Angehörige gleichzeitig begrenzt würden, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

(jis)