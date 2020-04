Einsatz in Altena : Polizei rettet verletzten Kauz von der Straße

Der gerettete Kauz wurde in eine Warnweste gehüllt, wie dieser Screenshot der Facebook-Seite der Polizei zeigt. Foto: Polizei Altena

Altena In der Nacht zu Freitag hat die Polizei in Altena einen verletzten Kauz gerettet. Der Vogel stand in Schockstarre an einer Bundesstraße.

Mitten in der Nacht gegen 3.15 Uhr meldete eine Frau auf der Wache in Altena einen "großen Vogel", der auf der B 236 stehe, berichtet die Polizei. Eine Streifenwagen-Besatzung rückte aus fand am Rand der Straße einen kleinen Kauz in Schockstarre.

„Offensichtlich war ein Flügel verletzt“, berichten die Beamten. In der Ferne hörten sie noch einen Artgenosse rufen. „So sanft wie möglich“ wickelten die Polizeibeamten den Fund-Vogel in eine Jacke und setzten ihn in eine Kiste.

Der kleine Kauz wurde einem Greifvogelexperten übergeben, der ihn direkt nach Menden in eine Tierklinik brachte. „Dort kann ihm hoffentlich geholfen werden“, schreibt die Polizei.

