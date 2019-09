Altena in NRW : Ehepaar kauft leerstehende Kirche bei Auktion für 99.000 Euro

Altena in NRW

Der Innenraum der Kirche St. Paulus in Altena (Archivbild). Foto: dpa/Markus Kluemper

Altena Eine katholische Pfarrei in Nordrhein-Westfalen hat über eine Auktion eine seit 15 Jahren leerstehende Kirche endlich verkauft. Und die Käufer wollen das Gebäude für Wohnzwecke nutzen.

Ein Ehepaar ersteigerte am Samstag die entweihte Kirche Sankt Paulus in Altena. Leider habe es nicht mehr Bieter gegeben, weshalb nur der Einstiegspreis von 99.000 Euro erzielt worden sei, sagte die Verwaltungsleiterin der Pfarrei Sankt Matthäus, Gabriele Müller-Seyfried, der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Dennoch zeigte sie sich erleichtert, dass dieser letzte Versuch gelungen sei, sich von dem Gotteshaus zu trennen. Über Makler war es zuvor nicht gelungen, die Kirche der 2005 aufgelösten Pfarrei samt dem Pfarrhaus und einem weiteren Nebengebäude zu veräußern. Das Ehepaar aus Lüdenscheid wolle den Komplex für Wohnzwecke nutzen, so Müller-Seyfried. Das Bistum Essen müsse den Verkauf aber noch genehmigen.

Nachdem die drei Gebäude und das dazugehörige 3.000 Quadratmeter große Grundstück im Märkischen Kreis in die Versteigerungsliste der "Westdeutschen Grundstücksauktion" in Köln aufgenommen worden sei, hätten sich rund zehn Interessenten näher über das Objekt informiert, so die Verwaltungsleiterin. Sie zeigte sich erleichtert, dass für die Pfarrei nun ein großer Kostenfaktor wegfalle.