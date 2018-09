Altena: Bürgermeister Andreas Hollstein mit UN-Preis für Flüchtlingsarbeit geehrt

Altena Für sein Engagement für Flüchtlinge musste Altenas Bürgermeister viel Kritik und offenen Hass einstecken. Nun würdigen die Vereinten Nationen den CDU-Politiker. Er nutzt die Aufmerksamkeit, um ein Eintreten gegen den Hass zu fordern - nicht nur in Altena.

Der Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, ist der diesjährige Europa-Preisträger des von den Vereinten Nationen vergebenen Nansen-Flüchtlingspreises. Der CDU-Kommunalpolitiker werde für „seinen Einsatz für Flüchtlinge, seine Stadt und die Humanität geehrt“, wie es in einer Mitteilung der Vereinten Nationen am Montag heißt. Mit seinem Handeln habe Hollstein den Beweis erbracht, dass die Aufnahme und Förderung junger Flüchtlinge die Zukunft von Städten und Gemeinden positiv gestalten könne, teilte der UN-Hochkommissar Filipo Grandi mit. Mit dem Preis würdigt der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) auch das Engagement der Flüchtlingshelfer von Altena.

Wirtschaftliche Probleme und der Wegzug vieler jüngerer Bürger machten der Stadt im Sauerland mit rund 17 000 Einwohnern zu schaffen, heißt es weiter in der Mitteilung. 270 Asylbewerber seien der Stadt vor zwei Jahren zugewiesen worden. Hollstein habe freiwillig 100 weitere aufgenommen. Mit kreativen und inklusiven Projekten habe man versucht, die Asylbewerber schnell zu integrieren. So waren laut UNHCR sogenannte Kümmerer im Einsatz, die die Neuankömmlinge bei Behördengängen unterstützten und ihnen halfen sich in dem fremden Land zurechtzufinden. Statt in abgelegenen Container-Siedlungen wurden die Flüchtlinge in der ganzen Stadt verteilt untergebracht, um den Kontakt mit Einheimischen zu fördern.