Unfall in Altena Auto überfährt auf Straße liegenden Mann – 52-Jähriger verstorben

Der in Altena (Märkischer Kreis) überfahrene 52-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Vormittag mit. Er war am Samstagabend von dem Auto eines 49-jährigen Mannes erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 52-Jährige hatte nach Angaben der Polizei mitten auf der Straße gelegen.