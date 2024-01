Einsatz in Alsdorf Feuerwehr löscht in Vollbrand stehenden Linienbus

Die Feuerwehr hat in Alsdorf (Städteregion Aachen) einen brennenden Linienbus gelöscht. Gemeldet worden sei das Feuer in der Nacht zum Sonntag über den Notruf, teilte die Feuerwehr Alsdorf am Mittag mit. Der in Vollbrand stehende Bus war demnach auf einem Standstreifen zwischen einem Lkw sowie einem weiteren Linienbus abgestellt. Den Einsatzkräften sei es gelungen, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Zur Brandursache werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Aachen am Sonntagmittag. Auch zum Sachschaden wurde zunächst nichts bekannt.