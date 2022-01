Tragisches Unglück in Alsdorf : Feuerwehr findet Leiche in brennender Wohnung

Alsdorf Bei einem Brand in einer Wohnung in Alsdorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden bei den Löscharbeiten am Sonntagmorgen den Leichnam in der Wohnung, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er machte zunächst keine Aussage zur Identität der Person und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Zu dem Fall werde derzeit ermittelt. Das Feuer war am Sonntagmorgen in der Wohnung ausgebrochen. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei noch ungeklärt.