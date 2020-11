Gewalttat in Alsdorf : 32-jähriger Rocker erschossen – Verdächtiger stellt sich

Schwer bewaffnete Polizisten stehen nach Schüssen am Tatort im Übacher Weg in Alsdorf. Foto: dpa/Ralf Roeger

Alsdorf Nach den tödlichen Schüssen auf einen 32-Jährigen in Alsdorf bei Aachen hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Montag.

Nach ersten Erkenntnissen waren am Samstagabend mehrere Menschen in Alsdorf in Streit geraten. Dann sei geschossen worden. Der 32-Jährige brach zusammen und starb später im Krankenhaus. „Wir gehen davon aus, dass es eine Vorbeziehung gegeben hat“, hieß es in einer Polizeimitteilung. Noch sei der Hintergrund aber unklar. Die Polizei hatte bei der Fahndung auch einen Hubschrauber eingesetzt.