Kein Schlaf, kein Gehalt – aber viel Verantwortung Als Stammzellenkurier in 72 Stunden um die Welt

Ein Abenteuerroman hat Jörg van Bracht in seiner Kindheit so inspiriert, dass er sich Jahrzehnte später einen Jugendtraum erfüllte. Wie der Kurier des Zaren im gleichnamigen Roman von Jules Verne reist der Meerbuscher auch als Kurier um die Welt, nur transportiert er keine hochbrisanten Depeschen, sondern potenziell lebensrettende Stammzellen- und Knochenmarkspenden. „Es ist ein gutes Gefühl, dabei helfen zu können, Menschen eine zweite Chance zu geben“, sagt der 58-Jährige, „und damit die sinnvollste Aufgabe, die ich bisher in meinem beruflichen Leben übernommen habe.“